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Адміністрація Додона не стала засуджувати Росію за морську агресію

Середа, 28 листопада 2018, 12:17

Адміністрація президента Молдови Ігоря Додона через три дні після нападу Росії на українські судна біля Керченської протоки вперше прокоментувала інцидент, уникнувши у заяві засуджень агресивних російських дій.

Заяву опублікував прес-секретар Додона Максим Лебединський у своєму Facebook.

Президент Молдови стверджує: будь-які дії, що можуть призвести до погіршення обстановки в регіоні, дуже небезпечні. Додон сподівається, що Україна і Росія зможуть порозумітися за допомогою діалогу.

"Ми впевнені і сподіваємося, що дві дружні для Молдови країни зможуть вирішити протиріччя і конфлікти за допомогою діалогу, мирним і дипломатичним шляхом", - йдеться в заяві прес-секретаря Додона.

Додон також стурбований можливими труднощами, з якими у зв'язку з воєнним станом можуть зіткнутися громадяни Молдови і експортери, які слідують транзитом через територію України. "Перші такі сигнали вже з'явилися", - йдеться в заяві.

Прес-секретар Додона заявив, що Молдова уважно стежить за ситуацією на придністровській ділянці кордону з Україною, для того, щоб виключити або попередити "будь-які провокації".

Додон сподівається, що "цей хвилюючий епізод не матиме тяжких наслідків для регіональної безпеки і буде вирішений мирним політичним шляхом".

Зауважимо, прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп та спікер парламенту Андріан Канду, на відміну президента Молдови, засудили агресивні дії Росії у Азово-Керченській акваторії.

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Азово-Керченська криза Молдова Росія
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