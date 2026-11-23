Найбільша та найвпливовіша профспілка Німеччини, IG Metall, оголосила страйк на цей понеділок через конфлікт щодо заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Профспілка закликала близько 23 000 робітників припинити роботу на 19 заводах у північній Німеччині. Серед компаній, які, ймовірно, відчують наслідки страйку, – Siemens, Mercedes-Benz та суднобудівний завод Meyer Werft.

У подібному страйку в п’ятницю взяли участь понад 12 000 робітників.

IG Metall сподівається, що страйки посилять тиск на роботодавців, щоб ті пішли на поступки, зокрема щодо підвищення заробітної плати на 5%.

Наразі роботодавці запропонували одноразову виплату наступного року та підвищення заробітної плати на 1,3% з липня 2028 року.

По всій Італії 20 листопада пройшли загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявили про участь 1,5 млн людей у сотні міст.

В Іспанії профспілки залізничників 17 листопада оголосили новий 24-годинний страйк з вимогою підвищення безпеки на залізничних коліях Іспанії після аварії в Урді у провінції Толедо, в якій загинуло 69 людей.