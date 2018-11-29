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Обрана президент Грузії: зараз не час для дружби з Росією

Четвер, 29 листопада 2018, 17:25

Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, не вважає, що зараз відповідний час для співпраці з Росією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російській службі BBC.

"Не думаю, що, поки Росія веде себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... з урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", - заявила Зурабішвілі.

Вона сказала, що Грузія займає проєвропейську позицію, і у випадку, якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією, тоді, звичайно, Грузія не залишиться осторонь.

Центральна виборча комісія Грузії в четвер опублікувала дані другого туру президентських виборів після підрахунку 100% голосів. Зурабішвілі набирає 59,52% голосів.

Формально Зурабішвілі вважається незалежним кандидатом, але її підтримала правляча партія. Її опонент Григол Вашадзе, який представляє опозиційний рух "Сила в єдності", в який входить і партія колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, отримав 40,48%.

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Грузія
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