Избранная президент Грузии: сейчас не время для дружбы с Россией

Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией.

Об этом она рассказала в интервью русской службе BBC.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси... с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов. Зурабишвили набирает 59,52% голосов.

Формально Зурабишвили считается независимым кандидатом, но ее поддержала правящая партия. Ее оппонент Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", в которое входит и партия бывшего президента Михеила Саакашвили, получил 40,48%.