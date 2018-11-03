В Баварии договорились о формировании коалиции

Через несколько недель после выборов в ландтаг Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) и "Свободные избиратели" договорились создать правящую коалицию.

Об этом сообщили баварский премьер-министр, представитель ХСС Маркус Зедер и председатель "Свободных избирателей" Губерт Айвангер, сообщает Deutsche Welle.

Раскрывать подробности сделки ни Зедер, ни Айвангер не стали.

Ожидается, что обе партии на заседаниях 4 ноября примут решение о коалиционном союзе, 5 ноября будет подписано соответствующее соглашение, а еще через сутки ландтаг переизберет Зедера на должность премьера.

На выборах в земельный парламент Баварии 14 октября партия ХСС одержала худшие результаты с 1950 года, набрав лишь 37,6% голосов и потеряв абсолютное большинство. Второе место заняла партия Зеленых, на третьем оказались идеологически близкие к ХСС "Свободные избиратели". Сразу после выборов Зедер и лидер ХСС Хорст Зеегофер объявили, что для них лучший союз именно со "Свободными избирателями".