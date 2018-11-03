Посол в Італії відреагував на інцидент з українцями у метро Рима

Українські консули підтримують контакт из правоохоронними органами Рима у зв'язку з нещодавнім нападом двох українців на індійця у метро італійської столиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Італії Євген Перелигін.

"Головна мета - забезпечення прав затриманих", - написав він.

В той же час, за словами посла, громадянство затриманих поки не підтверджене документально, тому українські дипломати поки не мають доступу до матеріалів справи.

"В мене немає сумніву, що італійські слідчі об’єктивно та неупереджено встановлять всі обставини цієї справи і далі буде надано правову оцінку діям, включно з вигуками, учасників бійки у вагоні римського метро" - наголосив він.

Однак, зазначив він, "характер та зміст обговорення в італійському сегменті соціальних мереж нападу у римському метро свідчить про неабияку шкоду для іміджу нашої країни від подібних дій".

"У цьому зв’язку оперативне та ефективне припинення правоохоронними органами та засудження будь яких проявів екстремізму та нетерпимості в Україні є запорукою ефективної боротьби з будь-якими провокаційними діями та спробами представити окремі випадки як усталену практику чи незворотню тенденцію" - підкреслив посол.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада двоє молодиків, лаючись влаштували напад на індійця у римському метро і намагалися відібрати його сумку. Один з чоловіків називав себе фашистом. В результаті нападу постраждала громадянка України, яка намагалася завадити бійці. Вона розповіла правоохоронцям, що нападники розмовляли українською мовою.