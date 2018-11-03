Посол в Италии отреагировал на инцидент с украинцами в метро Рима

Украинские консулы поддерживают контакт правоохранительными органами из Рима в связи с недавним нападением двух украинцев на индийца в метро итальянской столицы.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Главная цель - обеспечение прав задержанных", - написал он.

В то же время, по словам посла, гражданство задержанных пока не подтверждено документально, поэтому украинские дипломаты пока не имеют доступа к материалам дела.

"У меня нет сомнения, что итальянские следователи объективно и непредвзято установят все обстоятельства этого дела и далее будет дана правовая оценка действиям, включая возгласами, участников драки в вагоне римского метро" - подчеркнул он.

Однако, отметил он, "характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о незаурядном ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий".

"В этой связи оперативное и эффективное пресечение правоохранительными органами и осуждение любых проявлений экстремизма и нетерпимости в Украине является залогом эффективной борьбы с любыми провокационными действиями и попытками представить отдельные случаи как устоявшуюся практику или необратимую тенденцию", - подчеркнул посол.

Напомним, вечером 1 ноября двое молодых людей, ругаясь, устроили нападение на индийца в римском метро и пытались отобрать его сумку. Один из мужчин называл себя фашистом. В результате нападения пострадала гражданка Украины, которая пыталась помешать драке. Она рассказала правоохранителям, что нападавшие говорили на украинском языке.