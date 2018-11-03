Біля кордонів Латвії зафіксували російський військовий корабель

Російський військовий корабель помітили неподалік від державного кордону Латвії.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії у Twitter.

"3 листопада у латвійській винятковій економічній зоні на відстані 13 морських миль від територіальних вод військово-морські сили ідентифікували корабель підтримки підводного човна "СС-750" класу "Каштан" Збройних сил Росії" - йдеться у повідомленні.

LV ekskl. ekonom. zonā 13 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 03.11. identificēja Krievijas BS "KASHTAN" klases zemudens atbalsta kuģi "SS750" — NBS (@Latvijas_armija) 3 листопада 2018 р.

Нагадаємо, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ дедалі частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.

При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

В країнах Балтії і Великій Британії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.