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Біля кордонів Латвії зафіксували російський військовий корабель

Субота, 3 листопада 2018, 17:38

Російський військовий корабель помітили неподалік від державного кордону Латвії.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії у Twitter.

"3 листопада у латвійській винятковій економічній зоні на відстані 13 морських миль від територіальних вод військово-морські сили ідентифікували корабель підтримки підводного човна "СС-750" класу "Каштан" Збройних сил Росії" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ дедалі частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.

При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

В країнах Балтії і Великій Британії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.

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Латвія
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