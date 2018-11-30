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У Німеччині - кібератаки на депутатів, посольства і Бундесвер. Підозрюють хакерів РФ

П'ятниця, 30 листопада 2018, 09:52

Хакери здійснили кібератаки на Бундестаг, Бундесвер і посольства в Берліні. Підозри знову ведуть до Росії.

Про це пише журнал Der Spiegel з посиланням на джерело в органах безпеки Німеччини.

У депутатів Бундестагу хакери зламали електронну пошту. При цьому їх цікавили партійні, а не парламентські акаунти політиків. Остання атака сталася 14 листопада.

Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) в атаках підозрює хакерів з угруповання Snake (також відома під назвами Turla і "Уроборос"), яку німецька влада пов'язує з російськими спецслужбами, йдеться у матеріалі. Які дані вдалося отримати хакерам, поки невідомо.

"Жертви кібернападу пов'язані здебільшого зі сферами держави і політики", - кажуть у BfV.

У березні німецька влада звинуватила угруповання Snake в спробах зламати мережі федерального уряду Німеччини і в розкраданні даних німецького МЗС.

У червні BfV поклала на російських хакерів відповідальність за кібератаки на німецькі енергетичні компанії.

"Snake знову активна", - заявив журналу високопоставлений німецький чиновник.

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Німеччина
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