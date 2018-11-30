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В Германии - кибератаки на депутатов, посольства и Бундесвер. Подозревают хакеров РФ

Пятница, 30 ноября 2018, 09:52

Хакеры осуществили кибератаки на Бундестаг, Бундесвер и посольства в Берлине, подозрения снова ведут в Россию.

Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.

У депутатов Бундестага хакеры взломали электронную почту. При этом их интересовали партийные, а не парламентские аккаунты политиков. Последняя атака произошла 14 ноября.

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) подозревает в атаках хакеров из группировки Snake (также известна под названиями Turla и "Уроборос"), которую немецкие власти связывают с российскими спецслужбами, говорится в материале. Какие данные удалось получить хакерам, пока неизвестно.

В марте немецкие власти обвинили группировку Snake в попытках взломать сети федерального правительства Германии и в хищении данных немецкого МИД.

В июне BfV возложила на российских хакеров ответственность за кибератаки на немецкие энергетические компании.

"Snake снова активна", - заявил журналу высокопоставленный немецкий чиновник.

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