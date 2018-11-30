МЗС Чехії пояснило, чому виключає посольство в Україні і ще 3 країнах зі списку "ключових"

Усі країни, в яких діють чеські посольства, залишаться пріоритетними для Чехії, незважаючи на те, чи є вони у списку чеських посольств під назвою "Найвище політичне значення".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек вирішив виключити зі списку чеські посольства в Угорщині, Україні, Туреччині та Італії.

"Позначення "країна з найвищою політичною значущістю" не є терміном, який буде стосуватися фактичних пріоритетів політики Чеської Республіки, це просто технічна категорія, яка говорить про заробітну плату дипломатів у цій державі, а не про політичний сигнал з точки зору двосторонніх відносин чи пріоритетів чеської зовнішньої політики", - зазначили у відомстві.

"У зв'язку з тим, що назва вводить в оману, технічна категорія так званих посольств "найвищого політичного значення" у майбутньому змінить свою назву або буде скасована", - додали у МЗС.

Нині список посольств найвищого політичного значення містить 17 з 96 посольств Чехії, однак з нового року у ньому має бути на чотири диппредставництва менше. Президент Чехії Мілош Земан розкритикував намір Петршічека щодо посольств в Угорщині та Італії, однак не згадав про Україну та Туреччину. Петршічек запевнив, що головною причиною зміни списку є економічна.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього, зокрема, Україну.