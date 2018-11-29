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Чехія включила Україну до списку безпечних країн

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Чехія включила Україну до списку безпечних країн

Четвер, 29 листопада 2018, 10:19

Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього, зокрема, Україну.

Про це повідомив на сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс, посилаючись на заяву міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека.

"Згідно з проведеним нами аналізом, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн", - сказав Гамачек в коментарі газеті Pravo, опублікованому сьогодні у друкованій версії видання.

З главою МВС погодився і заступник голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії Ян Ліпавський: "Запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною".

Список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку.

Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів - Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними.

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Чехія
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