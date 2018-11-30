МИД Чехии объяснил, почему исключает посольство в Украине и еще 3 странах из списка "ключевых"

Все страны, в которых действуют чешские посольства, останутся приоритетными для Чехии, несмотря на то, есть ли они в списке чешских посольств под названием "Высшее политическое значение".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек решил исключить из списка чешские посольства в Венгрии, Украине, Турции и Италии.

"Обозначение "страна наибольшей политической значимости" не является термином, который будет касаться фактических приоритетов политики Чешской Республики, это просто техническая категория, говорящая о заработной плате дипломатов в данном государстве, а не о политическом сигнале с точки зрения двусторонних отношений или приоритетов чешской внешней политики", - отметили в ведомстве.

"В связи с тем, что название вводит в заблуждение, техническая категория так называемых посольств "высшего политического значения" в будущем изменит свое название или будет отменена", - добавили в МИД.

Сейчас список посольств высшего политического значения содержит 17 из 96 посольств Чехии, однако с нового года в нем должно быть на четыре диппредставительства меньше. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал намерение Петршичека по посольствам в Венгрии и Италии, однако не упомянул об Украине и Турции. Петршичек заверил, что главной причиной изменения списка является экономическая.

Напомним, Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него, в частности, Украину.