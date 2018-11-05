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В результаті атаки талібів на пункт пропуску в Афганістані загинули 13 людей

Понеділок, 5 листопада 2018, 09:56

В результаті нападу талібів на контрольно-пропускний пункт у східній афганській провінції Газні було вбито щонайменше 13 солдатів та поліцейських.

Про це повідомляє AP.

Ариф Ноорі, прес-секретар губернатора провінції, заявив, що загинули сім солдатів і шість поліцейських. Чотири солдата були також поранені в результаті нападу.

Ноорі додав, що під час тригодинного бою з талібами було вбито шість нападників та поранено більше десятка.

"Талібан" вже взяв на себе відповідальність за напад.

Створений два дні тому контрольно-пропускний пункт у провінції газні мав на меті відрізати "Талібан" від основних ліній постачання. В результаті нападу пропускний пункт повністю знищений.

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Афганістан
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