В результаті атаки талібів на пункт пропуску в Афганістані загинули 13 людей
Понеділок, 5 листопада 2018, 09:56
В результаті нападу талібів на контрольно-пропускний пункт у східній афганській провінції Газні було вбито щонайменше 13 солдатів та поліцейських.
Про це повідомляє AP.
Ариф Ноорі, прес-секретар губернатора провінції, заявив, що загинули сім солдатів і шість поліцейських. Чотири солдата були також поранені в результаті нападу.
Ноорі додав, що під час тригодинного бою з талібами було вбито шість нападників та поранено більше десятка.
"Талібан" вже взяв на себе відповідальність за напад.
Створений два дні тому контрольно-пропускний пункт у провінції газні мав на меті відрізати "Талібан" від основних ліній постачання. В результаті нападу пропускний пункт повністю знищений.
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