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В Афганістані розбився гелікоптер з військовими і політиками: 25 загиблих

Середа, 31 жовтня 2018, 10:11

У південно-західній частині Афганістану у середу розбився військовий гелікоптер, на борту якого перебували 25 осіб включно із топ-командувачем армії та головою ради провінції.

Представник губернатора провінції Фарах, де стався інцидент, розповів Reuters, що два військових вертольоти прямували у сусідній Герат, коли один з них втратив контроль в умовах низької видимості і врізався в гору.

Серед пасажирів на борту були засутпник командувача армійським корпусом західного регіону Нематулла Халіл та голова провінційної ради Фараху Фарід Бахтавар. Іншими жертвами, крім екіпажу, стали солдати і члени провінційної ради.

Бахтавар був визначною постаттю в боротьбі з талібами в битві за місто Фарах, яке бойовики брали в облогу і погрожували захопити в травні.

Бойовики "Талібану" після падіння вертольота заявили, що це вони збили його.

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Афганістан
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