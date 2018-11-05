Польща може заборонити в’їзд іноземцям без щеплень від кору

У Польщі триває робота над проектом заборони в’їзду до країни нещепленим громадянам інших держав.

Про це заявив міністр здоров’я Лукаш Шумовський, пише "Польське радіо".

Торік у Польщі виявили 59 випадків захворювання на кір, а цьогоріч, станом на кінець жовтня, – уже 144.

Шумовський зазначив, що всі випадки цього захворювання – занесені з-за кордону.

"Усі випадки кору – занесене захворювання. У нас у Польщі немає місцевого кору і, я сподіваюся, наступного року Всесвітня організація охорони здоров’я визнає нас країною без місцевого кору. Програма щеплень у Польщі ефективна. Погляньте, скільки захворювань у сусідніх країнах – набагато більше, ніж у Польщі. Отже, ми ще є безпечними, але, щоб так залишалося, необхідно пройти вакцинацію згідно з графіком", - сказав він.

Головний санітарний інспектор Польщі Ярослав Пінкас раніше заявив, що рівень вакцинації різко зменшився, зокрема в Україні.

5 листопада стало відомо про чергову підозру щодо захворювання на кір у Польщі. Йдеться про учня ліцею у Володаві, який є громадянином України. Зараз хлопець перебуває в лікарні.