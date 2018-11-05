Польша может запретить въезд иностранцам без прививок от кори

В Польше продолжается работа над проектом запрета на въезд в страну непривитым гражданам других государств.

Об этом заявил министр здоровья Лукаш Шумовский, пишет "Польское радио".

В прошлом году в Польше обнаружили 59 случаев заболевания корью, а в этом году, по состоянию на конец октября, - уже 144.

Шумовский отметил, что все случаи этого заболевания - занесены из-за границы.

"Все случаи кори - занесенноe заболевания. У нас в Польше нет местной кори и, я надеюсь, в следующем году Всемирная организация здравоохранения признает нас страной без местной кори. Программа прививок в Польше эффективна. Посмотрите, сколько заболеваний в соседних странах - гораздо больше, чем в Польше. Итак, мы еще являемся безопасными, но, чтобы так оставалось, необходимо пройти вакцинацию в соответствии с графиком", - сказал он.

Главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас ранее заявил, что уровень вакцинации резко уменьшился, в частности в Украине.

5 ноября стало известно об очередном подозрении о заболевании корью в Польше. Речь идет об ученике лицея в Володава, который является гражданином Украины. Сейчас парень находится в больнице.