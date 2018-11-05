У Раді Європи закликали захистити українських активістів від нападів

У Раді Європи заявили, що активне громадянське суспільство відіграє важливу роль для розвитку демократії, а тому активістів слід захистити від нападів.

Про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" у Франції заявив речник Ради Європи Деніел Хольтген.

"Ми поділяємо занепокоєння щодо збільшення нападів на представників громадянського суспільства в Україні. Активне громадянське суспільство є вагомим чинником для демократії та захисників прав людини. Відтак, активісти не повинні бути під загрозою нападів", - наголосили у Раді Європи.

"Ми відзначаємо намір керівництва України, що висловив президент Порошенко, провести повномасштабне розслідування", - додав речник РЄ.

Нагадаємо, у Єврокомісії наголошують на необхідності для Києва подвоїти зусилля для розслідування нападу на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.