В Совете Европы призвали защитить украинских активистов от нападений

В Совете Европы заявили, что активное гражданское общество играет важную роль для развития демократии, а потому активистов следует защитить от нападений.

Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" во Франции заявил спикер Совета Европы Дэниел Хольтген.

"Мы разделяем беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине. Активное гражданское общество является важным фактором для демократии и защитников прав человека. Поэтому, активисты не должны быть под угрозой нападений", - отметили в Совете Европы.

"Мы отмечаем намерение руководства Украины, которое выразил президент Порошенко, провести полномасштабное расследование", - добавил пресс-секретарь СЕ.

Напомним, в Еврокомиссии подчеркивают необходимость для Киева удвоить усилия для расследования нападения на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.