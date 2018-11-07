Верховний суд Польщі заборонив видачу Росії українця, який зводив укріплення на Донбасі

Верховний суд Польщі запобіг екстрадиції до Росії українця, якого там переслідують за бійку з летальним наслідком.

Як повідомив "Укрінформу" представник прес-служби речника громадянських прав Польщі Лукаш Стажевський, Верховний суд відхилив рішення судів нижчих інстанцій про екстрадицію.

У 2017 році Росія звернулася до польських органів влади з проханням про екстрадицію українця до Росії. Речник громадянських прав Польщі подав касацію до Верховного суду країни на рішення польських судів попередніх інстанцій.

"Напередодні Верховний суд відхилив рішення про екстрадицію і повернув справу на новий розгляд у суді першої інстанції", — повідомив Стажевський.

За його словами, громадянина України Ярослава К. підозрюють у Росії в побитті людини в 2005 році у Москві, в результаті чого постраждалий помер. Втім 12 років у РФ не пам’ятали про цю справу.

"Росія нічого не робила з цією інформацією аж до 2017 року. Натомість після того, як з’явилася інформація про те, що Ярослав К. будував у 2015 році фортифікаційні споруди на Донбасі з українського боку кордону, у Москві відразу пригадали, що мають таку кримінальну справу", — констатував представник офісу польського омбудсмена.

Згідно з інформацією офісу речника громадянських прав Польщі, захист українця хотів, аби суди першої інстанції взяли до уваги факт перебування українців у зоні бойових дій в 2015 році, але суд відмовився.

Окружний суд одного з міст на півдні Польщі 17 січня ухвалив рішення про екстрадицію Ярослава К. до РФ. Після цього захист українця подав апеляцію, однак апеляційний суд 1 лютого підтримав рішення окружного суду про екстрадицію громадянина України до РФ. У справу втрутився польський омбудсмен.