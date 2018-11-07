Верховный суд Польши запретил выдачу РФ украинца, который строил укрепления на Донбассе

Верховный суд Польши предотвратил экстрадицию в Россию украинца, которого там преследуют за драку с летальным исходом.

Как сообщил "Укринформу" представитель пресс-службы спикера гражданских прав Польши Лукаш Стажевский, Верховный суд отклонил решения судов низших инстанций об экстрадиции.

В 2017 году Россия обратилась к польским органам власти с просьбой об экстрадиции украинца в Россию. Спикер гражданских прав Польши подал кассацию в Верховный суд страны на решения польских судов предыдущих инстанций.

"Накануне Верховный суд отклонил решение об экстрадиции и вернул дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции", - сообщил Стажевский.

По его словам, гражданина Украины Ярослава К. подозревают в России в избиении человека в 2005 году в Москве, в результате чего пострадавший скончался. Но 12 лет в РФ не помнили об этом деле.

"Россия ничего не делала с этой информацией до 2017 года. Зато после того, как появилась информация о том, что Ярослав К. строил в 2015 году фортификационные сооружения на Донбассе с украинской стороны границы, в Москве сразу вспомнили, что имеют такое уголовное дело", - констатировал представитель офиса польского омбудсмена.

Согласно информации офиса представителя гражданских прав Польши, защита украинца хотела, чтобы суды первой инстанции приняли во внимание факт нахождения украинца в зоне боевых действий в 2015 году, но суд отказался.

Окружной суд одного из городов на юге Польши 17 января принял решение об экстрадиции Ярослава К. в РФ. После этого защита украинца подала апелляцию, однако апелляционный суд 1 февраля поддержал решение окружного суда об экстрадиции гражданина Украины в РФ. В дело вмешался польский омбудсмен.