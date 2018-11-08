Трамп очікує на зустріч з Кім Чен Ином на початку наступного року

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином на початку наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Перед цим у Держдепі відклали зустріч держсекретаря Майка Помпео з "правою рукою" лідера КНДР, заплановану на четвер.

Трамп заявив, що зміни сталися через "візити, які відбуваються", не уточнивши, про що йдеться.

"Ми плануємо зустрітися в інший день" - сказав він.

"Однак ми задоволені тим, як все йде з Північною Кореєю. Ми думаємо, все гаразд. Ми не поспішаємо" - заявив президент США.

Трамп зазначив, що все ще очікує на другий саміт з Кім Чен Ином.

"Десь наступного року, я б сказав, десь на початку наступного року" - сказав він.

На першому саміті у Сінгапурі Кім Чен Ин пообіцяв денуклеаризацію Північної Кореї, однак з того часу був досягнутий лише незначний прогрес, Пхеньян не йде на незворотні кроки у відмові від ядерних програм, а Вашингтон не поспішає скасовувати санкції.