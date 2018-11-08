Трамп ожидает встречи с Ким Чен Ыном в начале следующего года

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в начале следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

Перед этим в Госдепе отложили встречу госсекретаря Майка Помпео с "правой рукой" лидера КНДР, запланированную на четверг.

Трамп заявил, что изменения произошли из-за "визитов, которые происходят", не уточнив, о чем идет речь.

"Мы планируем встретиться в другой день", - сказал он.

"Однако мы довольны тем, как все идет с Северной Кореей. Мы думаем, все в порядке. Мы не спешим", - заявил президент США.

Трамп отметил, что все еще ожидает второй саммит с Ким Чен Ыном.

"Где-то в следующем году, я бы сказал, где-то в начале следующего года" - сказал он.

На первом саммите в Сингапуре Ким Чен Ын пообещал денуклеаризацию Северной Кореи, однако с того времени был достигнут лишь незначительный прогресс, Пхеньян не идет на необратимые шаги в отказе от ядерных программ, а Вашингтон не спешит отменять санкции.