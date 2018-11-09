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Посла Австрії викликали в МЗС РФ на тлі шпигунського скандалу

П'ятниця, 9 листопада 2018, 11:43

Посол Австрії в Москві Йоганнес Айднер викликаний в МЗС РФ.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на російське дипвідомство.

Раніше австрійські ЗМІ повідомили про виклик до міністерства повіреного у справах Росії в Австрії. За їхніми даними, це пов'язано з затриманням відставного полковника австрійської армії за шпигунство на користь Москви.

Як повідомлялося, глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала заплановану поїздку до Москви на тлі повідомлень про екс-полковника збройних сил Австрії, який протягом 20 років шпигував на РФ.

Колишнього полковника збройних сил Австрії затримали за підозрою в тому, що він протягом 20 років займався розвіддіяльністю на користь Росії.

Його підозрюють у тому, що протягом 20 років він передавав Росії інформацію, за що отримав 300 тисяч євро.

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Австрія
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