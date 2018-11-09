Посла Австрии вызвали в МИД РФ на фоне шпионского скандала

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер вызван в МИД РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российское дипведомство.

Ранее австрийские СМИ сообщили о вызове в министерство поверенного в делах России в Австрии. По их данным, это связано с задержанием отставного полковника австрийской армии за шпионаж в пользу Москвы.

Как сообщалось, глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированную поездку в Москву на фоне сообщений об экс-полковника вооруженных сил Австрии, в течение 20 лет шпионил в РФ.

Бывшего полковника вооруженных сил Австрии задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России.

Его подозревают в том, что в течение 20 лет он передавал России информацию, за что получил 300 тыс. евро.