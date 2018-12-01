Прем'єра Чехії підозрюють у конфілкті інтересів при отриманні грошей ЄС - ЗМІ

Юристи Європейської комісії підозрюють прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша в конфлікті інтересів і порушенні правил ЄС.

Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на звіт юридичної служби комісії.

Предметом розслідування є субсидії, надані холдинговим компаніям Agrofert - бізнес-імперії прем'єр-міністра, що складається з 230 компаній, що займаються сільським господарством, продовольством і хімічними речовинами.

У звіті комісії робиться висновок про те, що Бабіш знаходиться в ситуації, яка "кваліфікується як конфлікт інтересів", оскільки чиновники і політики не повинні отримувати вигоду з коштів ЄС, які вони в кінцевому рахунку контролюють.

Йдеться про 82 млн. євро, виплачених Agrofert в 2018 році, але підсумкова сума може бути набагато вище.

Крім конфлікту інтересів щодо "прямих економічних інтересів пана Бабіша, можуть бути й інші обставини, які можуть в рівній мірі кваліфікуватися як конфлікт інтересів", - йдеться в доповіді.

Адвокати комісії вивчали тільки те, чи порушив Бабіш фінансові положення ЄС в 2018 році, що стосується однієї лінії фондів ЄС. Але юридична думка також підвищує ймовірність того, що Бабіш, можливо, зіткнувся з конфліктом інтересів, коли він був міністром фінансів відповідно до раніше прийнятого в ЄС фінансового положення.

Документ, який також відправили главі офісу ЄС по боротьбі з шахрайством, робить висновок, що кошти "повинні бути піддані фінансовому коректуванню", що означає їх повернення.