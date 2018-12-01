Премьера Чехии подозревают в конфликте интересов при получении денег ЕС - СМИ

Юристы Европейской комиссии подозревают премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в конфликте интересов и нарушении правил ЕС.

Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на отчет юридической службы комиссии.

Предметом расследования являются субсидии, предоставленные холдинговым компаниям Agrofert - бизнес-империи премьер-министра, состоящей из 230 компаний, занимающихся сельским хозяйством, продовольствием и химическими веществами.

В отчете комиссии делается вывод о том, что Бабиш находится в ситуации, которая "квалифицируется как конфликт интересов", поскольку чиновники и политики не должны извлекать выгоду из средств ЕС, которые они в конечном счете контролируют.

Речь идет о 82 млн. евро, выплаченных Agrofert в 2018 году, но итоговая сумма может быть намного выше.

Помимо конфликта интересов в отношении "прямых экономических интересов господина Бабиша, могут быть и другие обстоятельства, которые могут в равной степени квалифицироваться как конфликт интересов", - говорится в докладе.

Адвокаты комиссии изучали только то, нарушил ли Бабиш финансовое положение ЕС в 2018 году, касающееся одной линии фондов ЕС. Но юридическое мнение также повышает вероятность того, что Бабиш, возможно, столкнулся с конфликтом интересов, когда он был министром финансов в соответствии с ранее принятым в ЕС финансовым положением.

Документ, который также отправили главе офиса ЕС по борьбе с мошенничеством, заключает, что средства "должны быть подвергнуты финансовым корректировкам", что означает их возвращение.