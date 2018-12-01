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"Паливні протести" у Парижі: 39 затриманих, водомети і сльозогінний газ

Субота, 1 грудня 2018, 12:32

У Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією.

Про це повідомляє Le Figaro.

Протестувальники вирушили на Єлисейські поля, не вимагають від президента Франції скасувати плани щодо підвищення податків на паливо, які з 1 січня призведуть до зростання цін.

Глава МВС Франції Крістоф Кастаньє повідомив, що у сутичках були затримані 39 людей.

"200 мирних демонстрантів на Єлисейських полях, 1500 порушників поза межами периметра вдаються до сутичок. Наша поліція вже присутня і відбиває напади: вже 39 арештів", - написав міністр у Twitter.

Французькі ЗМІ також повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти демонстрантів.

Автомобільний рух на Єлисейських полях сьогодні повністю перекритий, у Парижі мобілізували близько 5 тисяч поліцейських.

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Франція
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