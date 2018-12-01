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"Топливные протесты" в Париже: 39 задержанных, водометы и слезоточивый газ

Суббота, 1 декабря 2018, 12:32

В Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией.

Об этом сообщает Le Figaro.

Протестующие отправились на Елисейские поля, чтобы требовать от президента Франции отменить планы по повышению налогов на топливо, которые с 1 января приведут к росту цен.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанье сообщил, что в столкновениях были задержаны 39 человек.

"200 мирных демонстрантов на Елисейских полях, 1500 нарушителей за пределами периметра прибегают к столкновениям. Наша полиция уже присутствует и отражает нападения: уже 39 арестов", - написал министр в Twitter.

Французские СМИ также сообщают о применении водометов и слезоточивого газа против демонстрантов.

Автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто, в Париже мобилизовали около 5000 полицейских.

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