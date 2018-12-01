"Топливные протесты" в Париже: 39 задержанных, водометы и слезоточивый газ
В Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией.
Об этом сообщает Le Figaro.
Протестующие отправились на Елисейские поля, чтобы требовать от президента Франции отменить планы по повышению налогов на топливо, которые с 1 января приведут к росту цен.
#GiletsJaunes pic.twitter.com/NhUbmkPyL0— Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 1 грудня 2018 р.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанье сообщил, что в столкновениях были задержаны 39 человек.
"200 мирных демонстрантов на Елисейских полях, 1500 нарушителей за пределами периметра прибегают к столкновениям. Наша полиция уже присутствует и отражает нападения: уже 39 арестов", - написал министр в Twitter.
Французские СМИ также сообщают о применении водометов и слезоточивого газа против демонстрантов.
Автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто, в Париже мобилизовали около 5000 полицейских.