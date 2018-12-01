Мадрид заборонив старі авто із високим забрудненням у центрі міста

Іспанська влада запровадила нові обмеження на рух в центрі столиці країни, Мадриді, спрямовані на зменшення забруднення повітря на 40%.

Про це повідомляє ВВС.

Жорсткі заходи означають, що автомобілістам доведеться перевірити викиди своїх транспортних засобів, а найстаріші та найбільш забруднюючі транспортні засоби заборонені у центрі міста.

Водії, що потрапляють у визначену зону із порушенням правил, повинні сплатити штраф у розмірі 90 євро.

Цей крок також має допомогти знизити рівень шуму та заохочувати використання велосипедів у місті.

Мадридська міська рада оцінює, що проект вплине на близько 20% автомобілів, які в’їжджають у центр міста.

Обмеження для тих, хто потрапляє до визначеної зони низької емісії, можуть відрізнятися залежно від типу автомобіля та його "етикетки", що видається після перевірки на викиди.

Наприклад, гібридним автомобілям з "еко-міткою" дозволяють вільно їздити в центрі та користуватися автостоянками без обмежень у часі.