Мадрид запретил старые автомобили с высоким загрязнением в центре города

Испанские власти ввели новые ограничения на движение в центре столицы страны, Мадриде, направленные на уменьшение загрязнения воздуха на 40%.

Об этом сообщает ВВС.

Жесткие меры означают, что автомобилистам придется проверить выбросы своих транспортных средств, а старые и наиболее загрязняющие транспортные средства запрещены в центре города.

Водители, которые попадают в определенную зону с нарушением правил, должны уплатить штраф в размере 90 евро.

Этот шаг также должен помочь снизить уровень шума и поощрять использование велосипедов в городе.

Мадридский городской совет оценивает, что проект повлияет на около 20% автомобилей, въезжающих в центр города.

Ограничения для тех, кто попадает в определенную зону низкой эмиссии, могут будут отличаться в зависимости от типа автомобиля и его "этикетки", выдаваемого после проверки на выбросы.

Например, гибридным автомобилям с "эко-меткой" позволяют свободно ездить в центре и пользоваться автостоянками без ограничений во времени.