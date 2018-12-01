Глава МЗС Польщі: після загострення в Азові є шанс затримати "Північний потік-2"

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович закликав чинити тиск на країни, які підтримують проект "Північний потік-2, після агресії Росії в районі Керченської протоки.

Про це він заявив на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Києві.

Він зазначив, що позиція міжнародної спільноти розділена. З одного боку Єврокомісія, Польща, США та інші країни, які вважають, що проект має буде підпадати під газову ініціативу ЄС. Тоді цей проект був би не так вигідний "Газпрому".

З іншої сторони Німеччина та низка країн, які хочуть, щоб цей проект був виключно економічним.

"Я вважаю, що є шанс затримати реалізацію проекту. Остання агресія в Азовському морі має показати міжнародній спільноті, до чого готова Росія і як вона може використовувати такі проекти проти інших держав", - сказав Чапутович.

"Маю надію, що тепер є дуже гарний момент чинити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей проект і необхідно довести, що їхня позиція є необґрунтованою та небезпечною", - додав він.