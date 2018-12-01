Французька поліція затримала 107 людей під час протестів у Парижі

Французька поліція затримала 107 людей поблизу Єлисейських полів у Парижі, де сьогодні проходить акції протесту "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне.

Про це оголосив прем'єр-міністр Едуарда Філіпа з командного пункту штабу Паризької поліції, повідомляє Le Figaro.

Філіп також повідомив, що у протестах в Парижі беруть участь 5500 демонстрантів, загалом по Франції мітингують 36 000 осіб.

"Я був шокований фотографіями, на яких видно, як плюндрують символи Республіки", - заявив Філіп, маючи на увазі написи, зроблені протестуючими на Тріумфальній арці та сутички навколо могили Невідомого солдата.