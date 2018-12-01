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Французская полиция задержала 107 человек во время протестов в Париже

Суббота, 1 декабря 2018, 15:02

Французская полиция задержала 107 человек вблизи Елисейских полей в Париже, где сегодня проходит акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо.

Об этом объявил премьер-министр Эдуард Филипп из командного штаба Парижской полиции, сообщает Le Figaro.

Филипп также сообщил, что в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек.

Я был шокирован фотографиями, на которых видно, как разоряют символы Республики", - заявил Филипп, имея в виду надписи, сделанные протестующими на Триумфальной арке и столкновения вокруг могилы Неизвестного солдата.

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