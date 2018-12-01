Іспанські праві вперше за 43 роки можуть потрапити в регіональний парламент

Крайньо права партія може отримати місця в одному із регіональних парламентів Іспанії вперше з часу падіння режиму генерала Франсіско Франко 43 роки тому.

Про це свідчать останні опитування, повідомляє The Times.

Антиімміграційна партія Vox, яка також виступає проти ісламу та каталонського сепаратизму, завтра може отримати депутатські місця на виборах до регіонального парламенту Андалусії.

Результати опитування свідчать, що контроль над Андалусією збереже Соціалістична партія, яку керує тут протягом останніх 36 років.

Соціалісти можуть отримати 40 місць, Народна партія - від 21 до 30. Ліва партія "Вперед, Андалусія" обєднавшись з "Подемосо" повинна отримати від 17 до 25 місць.

Очікується, що Vox отримає 4,7% голосів. Це означатиме два місця у парламенті, але деякі опитування виявили, що вони можуть отримати до п'яти мандатів.