Испанские праве впервые за 43 года могут попасть в региональный парламент

Крайне правая партия впервые может получить места в одном из региональных парламентов Испании впервые со времени падения режима генерала Франко 43 года назад.

Об этом свидетельствуют последние опросы, сообщает The Times.

Антимигрантская партия Vox, которая также выступает против ислама и каталонского сепаратизма, завтра может получить депутатские места на выборах в региональный парламент Андалусии.

Результаты опроса свидетельствуют, что контроль над Андалусией сохранит Социалистическая партия, которая руководит здесь на протяжении последних 36 лет.

Социалисты могут получить 40 мест, Народная партия - от 21 до 30. Левая партия "Вперед, Андалусия" объединившись с "Подемос" должна получить от 17 до 25 мест.

Ожидается, что Vox получит 4,7% голосов. Это означает два места в парламенте, но некоторые опросы выявили, что они могут получить до пяти мандатов.