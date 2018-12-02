Міноборони Британії попередило про спроби журналістів РФ шпигувати за військовою базою
Міноборони Британії розіслало попередження усім військовим базам після того, як біля бази, яка займається кібербезпекою, помітили російських журналістів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Британським військовим наказали невідкладно повідомляти поліцію у разі появи російських репортерів з державних ЗМІ поблизу військових об’єктів.
Як зазначається, 21 листопада камери відео нагляду військової бази у графстві Беркшир зафільмували журналіста "Первого канала" Тимура Сиразієва та оператора Дмітрія Волкова біля паркану з колючого дроту в районі штаб-квартири 77-ї бригади ЗС Британії, яка опікується питаннями кібербезпеки.
Про інцидент невідкладно повідомили міністру оборони Гевіну Вільямсону і розпочали розслідування.
Військовим розіслали фото російського журналіста і попередили про необхідність уникати розмов і будь-якої взаємодії з ним, а також негайно повідомляти поліцію про його появу біля військових об’єктів.
У попередженні, розісланому бази, є зображення прес-карти Сиразієва і фотографія з камер спостереження автомобіля Toyota Avensis, на якому пересувався журналіст.