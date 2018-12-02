Минобороны Британии предупредило о попытках журналистов РФ шпионить за военной базой
Минобороны Великобритании разослало предупреждение всем военным базам после того, как возле базы, которая занимается кибербезопасностью, заметили российских журналистов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Британским военным приказали безотлагательно сообщать в полицию в случае появления российских журналистов из государственных СМИ вблизи военных объектов.
Как отмечается, 21 ноября камеры видео надзора военной базы в графстве Беркшир сняли журналиста "Первого канала" Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова возле забора из колючей проволоки в районе штаб-квартиры 77-й бригады ВС Великобритании, которая занимается вопросами кибербезопасности.
Об инциденте незамедлительно сообщили министру обороны Гэвину Уильямсону и начали расследование.
Военным разослали фото российского журналиста и предупредили о необходимости избегать разговоров и любого взаимодействия с ним, а также немедленно сообщать полиции о его появлении возле военных объектов.
В предупреждении, разосланном базы, есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография с камер наблюдения автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист.