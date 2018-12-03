В МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса
Понеділок, 3 грудня 2018, 12:44
У Міністерстві закордонних справ України вимагають виправлення у Книзі рекордів Гіннеса згадки окупованого Севастополя як російського міста.
Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.
"Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - написала вона.
Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим -це Україна. Рекорди мають бути чесними. #CrimeaIsUkraine— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 грудня 2018 р.
Як повідомлялося, у сертифікаті Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records), який у Севастополі отримав громадянин Білорусі, місто вказане як територія РФ.
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