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В МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса

Понеділок, 3 грудня 2018, 12:44

У Міністерстві закордонних справ України вимагають виправлення у Книзі рекордів Гіннеса згадки окупованого Севастополя як російського міста.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - написала вона.

Як повідомлялося, у сертифікаті Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records), який у Севастополі отримав громадянин Білорусі, місто вказане як територія РФ.

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Крим
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