В МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса

У Міністерстві закордонних справ України вимагають виправлення у Книзі рекордів Гіннеса згадки окупованого Севастополя як російського міста.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - написала вона.

Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим -це Україна. Рекорди мають бути чесними. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 грудня 2018 р.

Як повідомлялося, у сертифікаті Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records), який у Севастополі отримав громадянин Білорусі, місто вказане як територія РФ.