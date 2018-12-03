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В МИД отреагировали на "российский" Севастополь в Книге рекордов Гиннеса

Понедельник, 3 декабря 2018, 12:44

В Министерстве иностранных дел Украины требуют исправить в Книге рекордов Гиннеса упоминание оккупированного Севастополя как российского города.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного г. Севастополя в Книге рекордов Гиннеса. Крым - это Украина. Рекорды должны быть честными", - написала она.

Как сообщалось, в сертификате Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records), который в Севастополе получил гражданин Беларуси, город указан как территория РФ.

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Крым
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