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Порошенко хоче запросити кораблі НАТО в Азовське море

Середа, 5 грудня 2018, 14:23

Президент Петро Порошенко вважає необхідним запросити кораблі НАТО в Азовське море.

Про це він сказав в інтерв’ю міжнародній інформаційній агенції Bloomberg.

Президент подякував західним партнерам за потужні слова на підтримку України після агресії РФ в Керченській протоці. Проте наголосив, що у цій ситуації потрібно діяти.

"Ми маємо збільшити присутність НАТО в Чорному морі, можливо, і в Азовському морі. Було б дуже добре запросити кораблі НАТО для підтримки стабільності.

Тому що це новий вид війни – гібридна війна, яка включає в себе кібератаки на всі західні демократії, кампанії з дезінформації, спроби атак на різні країни під час виборів, ембарго українських товарів, зупинка постачання природного газу і найголовніше - використання збройних сил проти суверенних і незалежних держав, включаючи Україну, але й не тільки її", - сказав Петро Порошенко.

Президент зауважив, що заяви союзників є дуже важливими, проте "у той час, як західні партнери роблять потужні заяви, Путін діє". Він також закликав Захід запровадити новий блок санкцій проти Росії за ситуацію довкола Азову.

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Альянс Азово-Керченська криза
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