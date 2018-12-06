Країнам ЄС хочуть дозволити відкупитися від обов’язкового прийому біженців - ЗМІ

Франція та Німеччина пропонують, щоб держави ЄС, які відмовляються приймати мігрантів у рамках механізму про розселення біженців, платили за свою відмову грошима.

Відповідна пропозиція міститься у поширеному серед міністрів внутрішніх справ ЄС в Брюсселі документі, з яким ознайомилось агентство Reuters.

Згідно з документом, європейські уряди як і раніше будуть змушені приймати прохачів притулку з інших держав ЄС (Греції, Італії та Іспанії, які є першими країнами прибуття мігрантів). Але плануються винятки для країн, які здійснять "альтернативні заходи солідарності".

За словами дипломатів, це формулювання означає можливість сплати коштів в бюджет ЄС чи оплати проектів розвитку в Африці.

Цей крок покликаний покласти край між розбіжностями, що виникли між країнами, які готові приймати біженців (Німеччина) та тими, які відмовляються це робити (Угорщина).

Німеччина, Франція та Нідерланди раніше вимагали солідарності від усіх країна ЄС, але тепер вони стали більш відкритими до тих, хто готовий "відкупитися" від обов’язкового прийому біженців.