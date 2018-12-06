Странам ЕС хотят разрешить откупиться от обязательного приема беженцев - СМИ

Франция и Германия предлагают, чтобы государства ЕС, которые отказываются принимать мигрантов в рамках механизма о расселении беженцев, платили за свой отказ деньгами.

Соответствующее предложение содержится в распространенном среди министров внутренних дел ЕС в Брюсселе документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно документу, европейские правительства по-прежнему будут вынуждены принимать просителей убежища из других государств ЕС (Греции, Италии и Испании, которые являются первыми странами прибытия мигрантов). Но планируются исключения для стран, которые осуществят "альтернативные меры солидарности".

По словам дипломатов, эта формулировка означает возможность выплаты средств в бюджет ЕС или оплаты проектов развития в Африке.

Этот шаг призван положить конец между разногласиями, возникшими между странами, которые готовы принимать беженцев (Германия) и теми, которые отказываются это делать (Венгрия).

Германия, Франция и Нидерланды ранее требовали солидарности всех страна ЕС, но теперь они стали более открытыми к тем, кто готов "откупиться" от обязательного приема беженцев.