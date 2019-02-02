Росія повернула Додона в Кишинів

Президент Молдови Ігор Додон увечері 1 лютого повернувся в Молдову з Москви. Додон збирався відлетіти з Росії 31 січня, але не зміг, оскільки Кишинів перестав здійснювати рейси через негоду.

Як підтвердив президент у своєму Facebook, через погану погоду і густий туман йому довелося летіти додому на літаку, "наданому керівництвом Росії".

Додон поспішав повернутися на святкування 660-річчя молдовської державності і щоб почати серію поїздок по різних районах країни для "спілкування з громадянами" перед парламентськими виборами.

На брифінгу, організованому ввечері 1 лютого в аеропорту Кишинева, Додон розповів, що дістався додому на "літаку, наданому керівництвом Росії".

Поїздка на спецлітаку, за його словами, не коштувала молдовському держбюджету ні лея: нібито всі витрати взяла на себе російська сторона. Президент назвав це "красивим жестом".

Як пише Deschide, Додон повернувся до Кишинева на літаку компанії "Газпром". Він повинен був приземлитися о 20:18, однак не отримав дозвіл на посадку через сильний туман. Літак кружляв над столицею, після чого таки сів. На борту, крім Додона, перебувала перша леді, башкан Гагаузії Ірина Влах, радники і члени делегації президента.

Делегація прилетіла на літаку Sukhoi Superjet 100 компанії "Газпром авіа", йдеться у повідомленні.