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Россия вернула Додона в Кишинев

Суббота, 2 февраля 2019, 11:19

Президент Молдовы Игорь Додон вечером 1 февраля вернулся в Молдову из Москвы. Додон собирался улететь из России 31 января, но не смог, поскольку Кишинев перестал принимать и отправлять рейсы из-за непогоды.

Как подтвердил президент в своем Facebook, из-за плохой погоды и густого тумана ему пришлось лететь домой на самолете, "предоставленном руководством России".

Додон спешил вернуться на празднование 660-летия молдавской государственности и чтобы начать серию поездок по разным районам страны для "общения с гражданами" перед парламентскими выборами.

На брифинге, организованном вечером 1 февраля в аэропорту Кишинева, Додон рассказал, что добрался домой на "самолете, предоставленном руководством России".

Поездка на спецсамолете, по его словам, не стоила молдавскому госбюджета ни лея: якобы все расходы взяла на себя российская сторона. Президент назвал это "красивым жестом".

Как пишет Deschide, Додон вернулся в Кишинев на самолете компании "Газпром". Он должен был приземлиться в 20:18, однако не получил разрешение на посадку из-за сильного тумана. Самолет кружил над столицей, после чего все же сел. На борту, кроме Додона, находилась первая леди, башкан Гагаузии Ирина Влах, советники и члены делегации президента.

Делегация прилетела на самолете Sukhoi Superjet 100 компании "Газпром авиа", говорится в сообщении.

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Молдова Россия
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