НАТО про зміни до Конституції: визнаємо прагнення України та чекаємо на нові реформи

У НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі і наголошують на потребі продовжувати реформи.

Про це представник НАТО заявив на прохання "Європейської правди" прокоментувати ухвалення змін до Конституції щодо курсу України на членство в ЄС та НАТО.

"Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою" - заявив представник НАТО.

При цьому в Альянсі не дали оцінки самому факту закріплення у Конституції курсу на членство у НАТО і ЄС.

"Ми вітаємо прогрес, досягнутий у здійсненні реформ, і закликаємо Україну продовжувати шлях реформ. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні та для стабільності в євроатлантичному регіоні" - йдеться у коментарі представника Альянсу.

Нагадаємо, у Європейському союзi заявили, що кожна країна має право змінювати власну Конституцію, і нагадали Україні про необхідність реформ і виконання Угоди про асоціацiю з ЄС.

Верховна Рада у четвер ухвалила у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.

За внесення до Конституції змін, які закріплюють стратегічний курс України на вступ до ЄС та НАТО, практично в повному складі проголосували 6 із 8 депутатських фракцій та груп у поточному скликанні Верховної ради.

Про суть внесених змін читайте детальніше: "Шкоди не буде, користь можлива: що насправді змінять "євроатлантичні норми" у Конституції"