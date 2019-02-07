НАТО об изменениях в Конституции: признаем стремление Украины и ждем новых реформы

В НАТО признают стремление Украины к членству в Альянсе и подчеркивают необходимость продолжать реформы.

Об этом представитель НАТО заявил по просьбе "Европейской правды" прокомментировать принятие изменений в Конституцию относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой", - заявил представитель НАТО.

При этом в Альянсе не дали оценки самому факту закрепления в Конституции курса на членство в НАТО и ЕС.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в комментарии представителя Альянса.

Напомним, в Европейском союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада в четверг приняла во втором чтении законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

За внесение в Конституцию изменений, которые закрепляют стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, практически в полном составе проголосовали 6 из 8 депутатских фракций и групп в текущем созыве парламента.

О сути внесенных изменений читайте подробнее: "Вреда не будет, польза возможна: что на самом деле изменят "евроатлантические нормы" в Конституции".