Київ просить ЄСПЛ якнайшвидше призначити нову дату слухань у справі "Україна проти Росії"

Секретаріат уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) направив запит до ЄСПЛ із проханням призначити в найкоротші терміни нову дату слухання у справі "Україна проти Росії".

Про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нині очікуємо реакції у відповідь від ЄСПЛ. Міністерство юстиції України повністю готове до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)" і представництва інтересів держави Україна в ЄСПЛ", - повідомив він.

"Щойно Велика палата ЄСПЛ ухвалить рішення про нову дату слухання, ми в найкоротші терміни повідомимо про це ЗМІ і громадськості та запросимо на ці слухання, як попередньо і планували", - додав він.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про перенесення на невизначений наразі термін публічних слухань у "кримській" скарзі України проти Росії.

Як відомо, 27 лютого ЄСПЛ мав намір провести відкрите засідання, розглянувши питання про те, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи РФ.

Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ – чи контролювала Росія Крим ще до анексії".