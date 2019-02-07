Киев просит ЕСПЧ назначить новую дату слушаний по делу "Украина против России"

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) направил запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания по делу "Украина против России".

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас ожидаем реакции в ответ от ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства Украина в ЕСПЧ", - сообщил он.

"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественности и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", - добавил он.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный пока срок публичных слушаний в "крымской" жалобе Украины против России.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы.

Подробнее читайте в интервью: "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ – контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".