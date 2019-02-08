ЄСПЛ не задовольнив заяву колишнього нардепа-"шпигуна" Шепелєва

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив, що призупинив розгляд справи екс-нардепа Олександра Шепелєва, затриманого у лютому минулого року з посвідченням "ДНР".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства юстиції України.

Колишній народний депутат України двох скликань зараз утримується під вартою у рамках відкритих щодо нього кримінальних проваджень.

Він звернувся до ЄСПЛ у порядку правила 39 Регламенту суду з проханням надати уряду України вказівки про переведення його до іншого місця утримання та поміщення до спеціалізованого медичного закладу для стаціонарного лікування.

Шепелєв, зокрема, скаржився на істотне погіршення стану його здоров’я за період тримання під вартою, підвищення ризиків невідворотної шкоди здоров’ю та настання смерті, розвиток хронічних хвороб, а також на припинення його лікування.

"Європейський суд повідомив, що призупинив розгляд цієї справи за правилом 39 Регламенту, поки не отримає від уряду України інформацію в порядку правила 54 §2 (а) Регламенту, а саме інформацію та підтверджуючі документи щодо конкретних заходів, вжитих національними органами до та після винесення рішення Печерським районним судом м. Києва 22 грудня 2018 року щодо надання заявнику необхідного лікування" - йдеться у повідомленні.

"25 січня 2019 року урядом України зазначену інформацію було направлено до Європейського суду. Суд, розглянувши матеріали, представлені сторонами, 7 лютого 2019 року вирішив не задовольняти вимоги заявника щодо забезпечувальних заходів та не надавати уряду України вказівки у порядку правила 39 регламенту", - зазначив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Шепелєв утік із дружиною в Угорщину, в березні 2014 року Будапешт видав їх Україні – і політик втік до Росії з лікарні швидкої допомоги. Його дружину затримали, але відпустили під заставу.

У березні 2015 року в Росії Шепелєва затримали, але екстрадиція не відбулася.



У 2016 році військова прокуратура почала розслідування про держзраду – Шепелєва підозрювали в переході на службу до ФСБ Росії.



9 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали екс-нардепа неподалік від Києва: побитого, зі зламаною щелепою і з посвідченням "ДНР".

Шепелєва підозрюють у розтраті майна, відмиванні коштів, службовій підробці та умисному вбивстві. Він перебуває під вартою.